Работа в службе судебных приставов – время возможностей

УФССП России по Республике Коми – как ответственный работодатель, который предлагает действительно достойные условия своим сотрудникам – вновь участвовало в ярмарке вакансий «Работа России. Время возможностей».

На стенде службы в Торгово-промышленной палате региона с соискателями общалась начальник отдела государственной службы и кадров Ирина Сидорова.

Первый вопрос – об образовании. У судебного пристава-исполнителя оно должно быть высшим, но не обязательно юридическим. Направление подготовки может входить в укрупненные группы специальностей «Психологические науки», «Экономика и управление», «Образование и педагогические науки», что значительно расширяет круг претендентов.

Судебному приставу по ОУПДС достаточно иметь среднее профессиональное образование.

Шла речь и о преимуществах службы – достойное денежное содержание, ежеквартальные и годовые премии, длительный отпуск, досрочная пенсия, ведомственные санатории. И – что немаловажно – пятидневная рабочая неделя.

Требования к кандидатам и перечень необходимых документов размещены на сайте Управления: Об Управлении → Порядок прохождения государственной службы → Порядок прохождения службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации.

Телефон отдела государственной службы и кадров: 8 (8212) 28-74-75.