Приставы Коми предупреждают граждан об электронной рассылке поддельных писем

На горячую линию в УФССП России по Республике Коми позвонила жительница Сыктывкара, которой на электронную почту пришло письмо якобы от пристава с указанием суммы задолженности и кнопкой «Оплатить».

Сотрудник, чьей фамилией подписано письмо, – реальное должностное лицо. Однако сыктывкарка проявила бдительность не зря. Тем самым она уберегла свои финансы от преступных посягательств.

Судебные приставы Коми напоминают гражданам о так называемых фишинговых письмах, которые используют мошенники. Злоумышленники присылают на личную электронную почту письмо о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить, указывают меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества в случае неуплаты. В подобных сообщениях чаще всего содержится просьба перейти по ссылке, чтобы подробнее узнать о долге, или предложение немедленно его оплатить. После перехода по ссылке загружается файл с вирусом, который дает доступ к персональным данным граждан и реквизитам банковских карт.

Судебные приставы рекомендуют не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, не выполнять требования о проведении финансовых операций.

Подлинное уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам в личный кабинет на портале Госуслуг или Почтой России.

Достоверная информация о наличии задолженности содержится в бесплатном и общедоступном Банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов, а также на портале Госуслуг.

Оплатить задолженность можно там же – на портале Госуслуг – или в банке, сформировав квитанцию для оплаты.

Горячая линия: 8 (8212) 28-79-86.