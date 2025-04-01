Кредитор из Ульяновска компенсирует сыктывкарке моральный вред

Молодой сыктывкарец взял в долг у микрокредитной компании 8 тыс. 800 рублей под 365 % годовых. Свои финансовые обязательства он не выполнил ни через 20 дней, установленных договором, ни позже. Через 7 месяцев задолженность по микрозайму приблизилась к 22 тыс. рублей.

Для возврата просроченной задолженности кредитор выбрал незаконный путь: сотни угроз и оскорблений посыпались на девушку заемщика и ее родственников – взыскатели звонили даже тете, проживающей в Турции, и троюродной бабушке.

Напуганная и возмущенная сыктывкарка обратилась в полицию и в службу судебных приставов.

При активном участии пострадавшей сотрудники отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Республике Коми привлекли юридическое лицо из Ульяновской области к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Еще 70 тыс. рублей компания-правонарушитель выплатит девушке. Сыктывкарка самостоятельно подала иск о компенсации морального вреда и расходов на услуги адвоката. Суд встал на ее сторону.