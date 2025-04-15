Должник из Сыктывдина возместил вред от потери кормильца

В лесной избушке двое подвыпивших охотников вспомнили старые обиды. Ссора переросла в потасовку, которая закончилась ножевым ранением в живот и смертью зачинщика.

За умышленное убийство подсудимый был приговорен к семи с половиной годам колонии строго режима. В рамках гражданского судопроизводства с него взыскан миллион рублей в качестве возмещения вреда, причиненного потерей кормильца, в пользу матери и несовершеннолетних детей погибшего.

Возбудив два исполнительных производства, судебный пристав ОСП по Сыктывдинскому району обратила взыскание на заработную плату осужденного, его пенсию, вынесла запрет на регистрационные действия с автомобилем, обратила взыскание на счета.

Благодаря постоянным доходам долг перед взыскателями сокращался примерно на 4 тыс. рублей каждый месяц.

Когда должник подписал контакт с министерством обороны, пристав направила постановление по месту получения дохода военнослужащим. Напомним, что исполнительные производства участников СВО о возмещении вреда, причиненного потерей кормильца, не приостанавливаются.

Должник не стал далее растягивать выплату компенсации потерпевшим. Он самостоятельно погасил не только весь долг перед взыскателями, но и внес в бюджет исполнительский сбор.