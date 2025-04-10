Новости читателей

Должник из Сосногорска не смог вылететь за границу

ОтНовости Читателей

Апр 10, 2025

230 тыс. рублей – задолженность по кредиту, больше 16 тыс. рублей – исполнительский сбор. Житель Сосногорска знал о своих долгах, но, видимо, понадеялся на авось и только на границе узнал, что судебный пристав ограничила его в праве выезда за рубеж.

Должник прямо в аэропорту оплатил задолженность, но самолет улетел без него: ограничение было снято пограничной службой только через сутки.

Выводы очевидны: собираясь за рубеж, заранее удостоверьтесь, что долгов по исполнительным производствам у вас нет.

Сделать это можно в личном кабинете на портале Госуслуг; в Банке данных исполнительных производств r11.fssp.gov.ru/iss/ip; по телефону горячей линии в Сыктывкаре 8 (8212) 28-79-86 или у виртуальной помощницы Полины по номеру 8 (800) 303-00-00.

Приставы Коми напоминают, что постановление о временном ограничении выезда из Российской Федерации может быть вынесено, когда задолженность
• более 30 тысяч рублей;
• более 10 тысяч рублей, но вы не погасили ее в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного исполнения;
• более 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, морального или имущественного ущерба в результате преступления, в связи со смертью кормильца.

Выезд за пределы России также ограничивается в рамках исполнительных производств неимущественного характера. Это, например, восстановление сотрудника на работе, передача ребенка, снос здания, выселение и т.п.

От Новости Читателей

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