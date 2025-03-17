В центре Сыктывкара арестован автомобиль должника

Прохожие в центре столицы Коми сегодня стали очевидцами эвакуации автомобиля должника, чьи 37 исполнительных производств ведутся в двух сыктывкарских отделениях судебных приставов.

Штрафы за превышение скорости, остановку в неположенном месте, езду без ремня безопасности, штрафы за неуплату штрафов и исполнительский сбор в общей сложности приблизились к 50 тыс. рублей, однако мужчина не принимает мер для оплаты.

В ходе межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Штраф» мобильная группа в составе сотрудников автоинспекции и судебного пристава, осуществляющего розыск, установила автомобиль должника в потоке транспорта благодаря системе видеонаблюдения и не дала ему уйти от правоохранителей.

После составления акта описи и ареста ВАЗ помещен на специализированную стоянку. Через 10 дней начнется процедура подготовки имущества к продаже.

Напомним, что арест имущества в целях обеспечения исполнения исполнительного документа допускается, если сумма взыскания по исполнительному производству превышает 3 тыс. рублей (ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве»).