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В Печоре причинитель вреда здоровью компенсировал моральный вред

ОтНовости Читателей

Мар 5, 2025

Пьяный печорец сам спровоцировал конфликт, в котором серьезно пострадал. Результатом драки стали перелом лобной кости и другие травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Явившийся с повинной обидчик был приговорен к полутора годам лишения свободы условно. В рамках гражданского судопроизводства потерпевший взыскал с него 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В обеспечительных целях пристав ОСП по г. Печоре вынесла запрет на регистрационные действия с автомобилем должника, гаражом и земельным участком под ним. Обратила взыскание на счета и заработную плату.

Так как должник имеет постоянную и хорошо оплачиваемую работу, заработная плата стала основным источником погашения долга. 200 тыс. рублей направлены взыскателю в исправительную колонию, где он отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков.

Взыскание исполнительского сбора в размере 14 тыс. рублей выделено в отдельное исполнительное производство.

От Новости Читателей

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