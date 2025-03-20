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В Печоре должник по алиментам провел 10 суток под арестом

ОтНовости Читателей

Мар 20, 2025

Житель Печоры обязан перечислять в пользу сына четверть своего дохода с сентября 2019 года, а первую выплату – 2 тыс. рублей – ребенок получил лишь в мае 2021 года, когда отец начал зарабатывать в местах лишения свободы.

После выхода должника из колонии выплаты снова стали нерегулярными и еще более незначительными, и долг печорца по алиментам приблизился к 200 тыс. рублей.

У пристава были все основания для привлечения должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Но установить его местонахождение не удавалось. По некоторым сведениям, он работал неофициально за пределами города.

Гражданина, между тем, искали не только органы принудительного исполнения. Так как он вовремя не явился на отметку в уголовно-исполнительную инспекцию, правоохранители объявили федеральный розыск.

Ведомства взаимодействовали четко. Когда сотрудники линейного отдела полиции задержали мужчину на вокзале Печоры, на место немедленно были вызваны приставы.

С вокзала – в суд. Наказанием за неуплату средств на содержание детей стали 10 суток административного ареста, после которого печорцу предстояло держать ответ перед УИС.

От Новости Читателей

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