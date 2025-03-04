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Участница СВО полностью погасила долг перед дочерью

ОтНовости Читателей

Мар 4, 2025

Судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 не ошиблась, когда высказала уверенность в том, что долг по алиментам будет погашен. Сыктывкарка, о которой мы писали в декабре прошлого года, перечислила в пользу дочери больше 870 тыс. рублей и оплатила исполнительский сбор – 63 тыс. рублей.

Участница СВО – санитар клинической лаборатории, рядовой Г. – была направлена командованием в отпуск специально для того, чтобы окончательно решить застарелую проблему.

– Возвращаюсь в расположение со спокойной душой, – сказала Екатерина Сергеевна приставу на прощание.

Текущие алименты военнослужащая выплачивает регулярно из денежного довольствия.

От Новости Читателей

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