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«Цифровое исполнительное производство»: быстро, надежно, дистанционно

ОтНовости Читателей

Мар 14, 2025

На портале Госуслуг функционирует суперсервис «Цифровое исполнительное производство» – это комплекс госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям, которые пользователи могут получать в автоматическом режиме.

Ведомственный суперсервис позволяет гражданам отказаться от бумажных документов, оперативно получать уведомления, знать обо всех деталях исполнительного производства, вовремя оплачивать долги. В настоящее время на портале Госуслуг представлены три группы цифровых сервисов: информирования, уведомления и взаимодействия.

С помощью сервиса, позволяющего в режиме онлайн получать информацию о ходе исполнительного производства, должники, взыскатели или их представители, зная номер исполнительного производства, могут получить детальную информацию по нему: основание для возбуждения производства, сумму задолженности, её причины, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и их контакты. В значительном количестве случаев сервис дает ответ в пределах трех секунд.

Кроме того, ведомственные сервисы на портале Госуслуг позволяют, не посещая отделение, направить судебному приставу-исполнителю заявления, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке подчиненности.

С помощью личного кабинета на портале Госуслуг можно исполнить свои финансовые обязательства посредством доступных платежных систем. Дистанционная оплата задолженности позволит избежать личного контакта с сотрудниками ведомства, гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.

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