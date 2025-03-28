Сыктывкарские приставы арестовали имущество лесопильного предприятия

У молодого лесопильного предприятия в пригороде столицы Коми были большие планы – а именно двукратное увеличение объемов производства строганых пиломатериалов. Инвестиционный проект стоил более 30 млн рублей, которые были получены из регионального Фонда развития промышленности. На заемные средства приобретено оборудование для производства пеллет и сушильные камеры.

Осуществить проект не удалось. На сегодня в отношении предприятия возбуждено девять исполнительных производств на сумму, превышающую 33 млн рублей.

Для исполнения решений судов приставы ОСП по г. Сыктывкару № 1 выехали на территорию предприятия и арестовали транспортеры, строгальный станок, измельчитель, другое технологическое оборудование и спецтехнику – порядка 20 единиц залогового и незалогового имущества.

В этот же визит пристав осмотрела объекты недвижимости, которые также будут арестованы. Запрет на регистрационные действия с землей и производственными помещениями уже действует.