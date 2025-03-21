Новости читателей

Сосногорский должник в Сыктывкаре остался без автомобиля

ОтНовости Читателей

Мар 21, 2025

18 исполнительных производств в Сосногорске и Сыктывкаре, сумма долга – 700 тыс. рублей.

В рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Штраф» автомобиль должника 1994 г. р. камеры госавтоинспекции зафиксировали в Эжвинском районе столицы Коми. Там же Hyundai Solaris  был задержан.

Владелец иномарки полагал, что обращение взыскания на заработную плату – исчерпывающая мера принудительного исполнения. Если он потихоньку гасит долги, имущество защищено от ареста.

Судебный пристав разъяснила должнику положения закона «Об исполнительном производстве», составила акт описи и ареста и на эвакуаторе отправила транспортное средство на спецстоянку.

По предварительным сведениям, за неполную неделю в ходе ОПМ «Штраф» в Сыктывкаре арестовано шесть автомобилей должников. Дальнейшая судьба автотранспортных средств – в руках собственников. Полная оплата долгов позволит избежать реализации имущества на торгах.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

В Печоре должник по алиментам провел 10 суток под арестом

Мар 20, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Приставы Сыктывкара передали Минобороны РФ две иномарки

Мар 19, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Объявленный в розыск неплательщик налогов из Ухты нашелся сам

Мар 18, 2025 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Сосногорский должник в Сыктывкаре остался без автомобиля

Мар 21, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Печоре должник по алиментам провел 10 суток под арестом

Мар 20, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Приставы Сыктывкара передали Минобороны РФ две иномарки

Мар 19, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Объявленный в розыск неплательщик налогов из Ухты нашелся сам

Мар 18, 2025 Новости Читателей 0 Comments