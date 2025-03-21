Сосногорский должник в Сыктывкаре остался без автомобиля

18 исполнительных производств в Сосногорске и Сыктывкаре, сумма долга – 700 тыс. рублей.

В рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Штраф» автомобиль должника 1994 г. р. камеры госавтоинспекции зафиксировали в Эжвинском районе столицы Коми. Там же Hyundai Solaris был задержан.

Владелец иномарки полагал, что обращение взыскания на заработную плату – исчерпывающая мера принудительного исполнения. Если он потихоньку гасит долги, имущество защищено от ареста.

Судебный пристав разъяснила должнику положения закона «Об исполнительном производстве», составила акт описи и ареста и на эвакуаторе отправила транспортное средство на спецстоянку.

По предварительным сведениям, за неполную неделю в ходе ОПМ «Штраф» в Сыктывкаре арестовано шесть автомобилей должников. Дальнейшая судьба автотранспортных средств – в руках собственников. Полная оплата долгов позволит избежать реализации имущества на торгах.