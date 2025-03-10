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Самозанятый сыктывкарец не смог оспорить расчет задолженности по алиментам

ОтНовости Читателей

Мар 10, 2025

Самозанятый сыктывкарец в соцсетях предлагал свои услуги, давал понять, что выполняет работу качественно, поэтому зарабатывает хорошо. Тем временем его дочь получала алименты нерегулярно и в размере, не соответствующем прожиточному минимуму ребенка.

Возобновив исполнительное производство по заявлению взыскателя, судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 запросила сведения о доходах должника за четыре года. И в те месяцы, когда официальный доход самозанятого был ниже прожиточного минимума, рассчитала задолженность по алиментам исходя из средней заработной платы в стране. В расчет был принят и дополнительный доход, полученный благодаря подрядам в крупных организациях. Таким образом сумма долга превысила полмиллиона рублей.

Должник с расчетом не согласился и обратился в суд за признанием постановления незаконным. По его мнению, пристав должна была опираться исключительно на справку о доходах самозанятого.

Суд, однако, не нашел нарушений в действиях пристава и напомнил отцу, что налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не освобождает от соблюдения прав несовершеннолетних на достойное существование, а родительские права не могут противоречить интересам детей.

От Новости Читателей

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