С начала года в отношении должников по алиментам приставы Коми возбудили 225 административных дел

Эжвинец 1968 года рождения обязан ежемесячно перечислять в пользу дочерей треть дохода. Но постоянного официального заработка у мужчины нет, поэтому за год благодаря мерам принудительного исполнения с должника удалось взыскать частями всего 45 тысяч рублей. На сегодня отец должен детям почти четверть миллиона.

Другой житель Эжвинского района столицы Коми – 1980 года рождения – должен единственной дочери гораздо меньше – 38 тыс. рублей. Однако и в отношении него судебным приставом ОСП по Эжвинскому району был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Эта статья предполагает, что родитель не платил алименты без уважительной причины в размере, установленном решением суда, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Административным наказанием обоим должникам стали 40 часов обязательных работ.

Если трудовая терапия не возымеет действие, судебные приставы инициируют привлечение должников к уголовной ответственности.