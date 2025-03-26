Руководитель учреждения в Воркуте ответил за халатность

Руководитель муниципального бюджетного учреждения в Воркуте подписал контракты на поставку дизельного топлива по цене 78, 61 руб. за литр, хотя на рынке были более выгодные предложения.

Из-за недобросовестного и небрежного отношения должностного лица к своим обязанностям федеральному, республиканскому и муниципальному бюджетам нанесен ущерб в размере 2,6 млн руб.

За преступление небольшой тяжести проявивший халатность руководитель был приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей. Ему же надлежало возместить неэффективно потраченную сумму.

Уголовный штраф выплачен сразу и по реквизитам взыскателя. После получения от должника платежного документа исполнительное производство было окончено.

Взыскание ущерба, причиненного преступлением, потребовало принудительных мер. Судебный пристав обратила взыскание на счета должника, ограничила выезд за границу и запретила регистрационные действия с автомобилями Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris.

Так как требование исполнительного документа исполнено за пределами добровольного срока, с должника дополнительно взыскан исполнительский сбор – больше 180 тыс. руб.