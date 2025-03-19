Приставы Сыктывкара передали Минобороны РФ две иномарки

HAVAL и Hyundai использовались для совершения преступления: их владельцы, будучи подвергнутыми административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения, снова сели за руль нетрезвыми.

Суд приговорил обоих сыктывкарцев к обязательным работам, автомобили конфисковал.

Возбудив исполнительные производства, судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 1 вынесла постановления о передаче имущества, обращенного в собственность государства, в распоряжение уполномоченного госоргана и удостоверилась в их фактическом исполнении.