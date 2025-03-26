Приставы разыскали удорского должника по алиментам в Сыктывкаре

Должник из Удорского района 1983 г. р. не перечисляет деньги своим детям с 2021 года. И всеми способами избегает принудительного взыскания алиментов: официально не трудоустраивается, не пользуется банковским картами, меняет адреса.

Чтобы установить местонахождение должника, судебный пристав объявила его в исполнительный розыск. Запросы, поиски цифрового следа результата не дали, поэтому разыскник обратился за помощью к бывшей супруге – может, ей что-то известно о нерадивом родителе?

Сторона, заинтересованная в получении алиментов, приняла активное участие в розыске должника: отцу позвонила совершеннолетняя дочь, сообщила о своем замужестве и предложила познакомиться с зятем. Местом встречи была выбрана пиццерия в Сыктывкаре.

В условленное время к столику № 1, который занял должник, подошел судебный пристав, осуществляющий розыск. У мужчины отобраны объяснения, установлен его адрес в Сыктывкаре. Исполнительное производство будет передано из отделения на Удоре в столицу Коми.