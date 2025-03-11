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Приставы Коми приглашают юных правозащитников на конкурс

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Мар 11, 2025

Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский детский центр «Орлёнок» объявили конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Юные правозащитники» в рамках 6 смены (с 30 мая по 19 июня 2025 года).

К участию в конкурсе приглашаются подростки 11-16 лет, интересующиеся историей права, становления государства и его институтов, изучающие правоведение, занимающие социально активную жизненную позицию.

Претендент должен представить портфолио, рассказывающее о достижениях в области истории, обществознания и права на региональном и всероссийском уровнях за 2023-2025 гг., а также творческую работу с элементами исследования (реферат, видео с рассказом, презентацию) на одну из предложенных тем.

Темы конкурсных заданий:

1 возрастная группа (11 – 13 лет):

1. Герои сказок тоже имеют права.

2. Хочу служить в войсках правопорядка!

3. Моя семья в истории Великой Победы (к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне).

2 возрастная группа (13 – 15 лет):

1. На защите природы и человека. Правовой навигатор.

2. История установления Дня судебного пристава.

3. Росгвардейцы – герои наших дней (по материалам краеведческого характера).

3 возрастная группа (15 – 16 лет):

1. Служба судебных приставов: 160 лет со дня образования (по материалам краеведческого характера).

2. «Свет подвига народа»: 80 лет Великой Победы.

3. От Отдельного корпуса внутренней стражи Российской Империи до Росгвардии! (об истории войск правопорядка, о периоде из истории войск правопорядка, об участии войск в значимых для государства событиях).

Приём конкурсных документов осуществляется через Автоматизированную информационную систему (АИС Орлёнок) https://admin-orlyonok.ru/Account/Register до 06 апреля 2025 года (включительно).

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов: https://fssp.gov.ru/about/public_social/vserossijjskie_konkursy_i_festivali/public_social_up/polozhenie-o-konkurse-na-obuchenie-2025

Победители получат бесплатные путевки в легендарный детский центр на берегу Черного моря.

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