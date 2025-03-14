Пострадавшая на корпоративе воркутинка получила компенсацию морального вреда

Предновогодняя вечеринка в кругу коллег закончилась печально: на корпоративе девушка была избита молодым человеком и около года восстанавливала здоровье.

Обидчик осужден по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а в рамках гражданского судопроизводства с него взысканы компенсация морального вреда и расходы на приобретение лекарств – в общей сложности более 100 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по г. Воркуте уведомила должника о возбуждении исполнительного производства в личном кабинете на портале Госуслуг, установила срок для добровольного исполнения требований и в обеспечительных целях немедленно арестовала на счетах нужную сумму.

Так как в течение пяти дней должник самостоятельно не принял мер для погашения долга, пристав обратила взыскание на счета и вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора. Списанные со счетов средства направлены пострадавшей девушке. Взыскание более чем 7 тыс. рублей исполнительского сбора выделено в самостоятельное исполнительное производство.