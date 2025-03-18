Объявленный в розыск неплательщик налогов из Ухты нашелся сам

С августа 2020 года по март 2025 года в отношении ухтинца было возбуждено 24 исполнительных производства о взыскании налогов на сумму 1,9 млн рублей.

Благодаря обращению взыскания на счета долг сократился незначительно. Запрет на регистрационные действия с квартирой вообще не повлиял на должника. Более того, молодой мужчина уехал из города, не уведомив пристава о новом месте жительства, поэтому был объявлен в исполнительный розыск.

На днях должник – через своего представителя – обратился в Отделение судебных приставов по Ухте сам: его жизненным планам стало мешать ограничение выезда за границу. Уточнив сумму, должник погасил долг полностью – вместе с исполнительским сбором он составлял 2 млн рублей.