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О преимуществах электронного исполнительного документа

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Мар 12, 2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми напоминает, что у взыскателей есть возможность направлять в адрес структурных подразделений исполнительные документы в электронном виде.

Для этого достаточно подать в суд заявление на выдачу электронного исполнительного документа. Если такого ходатайства нет, суд выдаст документ на бумаге.

Цифровой исполнительный документ имеет те же реквизиты, что и стандартный письменный бланк: серию, номер, дату выдачи; наименование судебного органа; сумму и структуру задолженности; сведения о взыскателе и должнике.

Электронный документ заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, подлинность которой судебный пристав может проверить.

Если содержание и реквизиты электронного листа отвечают всем требования закона, исполнительное производство возбуждается автоматически без заявления взыскателя.

Электронная форма исполнительного документа исключает риск его подделки или утраты, а также ошибок, связанных с человеческим фактором. Кроме того, сокращается время изготовления и направления исполнительного документа взыскателю и регистрации поступившего исполнительного документа в службе судебных приставов. Все это ускоряет процедуру принятия процессуального решения судебным приставом-исполнителем.

При окончании исполнительного производства в связи с невозможность взыскания электронный исполнительный документ хранится в ведомственном программном комплексе. И при возобновлении исполнительного производства (например, по алиментам) взыскателю не нужно предъявлять оригинал исполнительного листа в службу или повторно обращаться в суд. В службу судебных приставов направляется только заявление.

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