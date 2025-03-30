«Хрустальные звездочки – 2025» в Сыктывкаре: конкурс с сюрпризами

30 марта в Сыктывкаре прошел первый региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», который Федеральная служба судебных приставов проводит с 2008 года для развития и поддержки творческих способностей детей и юношества.

Дети сотрудников службы судебных приставов, подразделений МВД, УФНС, УФСИН и регионального министерства юстиции из Сыктывкара, Визинги, Выльгорта, Емвы, Объячево исполнили на сцене Центра досуга и кино «Октябрь» двадцать номеров в номинациях «Вокал», «Исполнительское мастерство» и «Хореография».

В этом году сыктывкарские конкурсанты преподнесли сюрпризы для жюри и зрителей: благодаря Ксении Жихаревой на фестивале впервые зазвучали барабаны, а Анна Дубравина станцевала… стихи Маяковского – ее номер назывался «Скрипка и немножко нервно».

Организаторы не остались в долгу. На конкурсе-2025 впервые вручены призы зрительских симпатий – их удостоились Алена Карманова из Выльгорта, исполнившая трогательную песню «Мама», и Ксения Рубаняк из Визинги, успешно осваивающая игру на рояле.

Победители в возрастной категории 7 – 12 лет:

Вокал: Анастасия Пименова

Исполнительское мастерство: Елизавета Жукова

Хореография: команда «Драйв»

Победители в возрастной категории 13 – 18 лет:

Вокал: Елизавета Маслюк

Исполнительское мастерство: Ксения Жихарева

Хореография: Анна Дубравина

Впереди у победителей — следующие отборочные этапы. Коллектив УФССП России по Республике Коми, родители и наставники желают юным артистам удачи!