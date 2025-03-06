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Главный судебный пристав Коми пригласил в гости ветеранов службы

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Мар 6, 2025

В канун Международного женского дня главный судебный пристав Коми пригласил в гости ветеранов службы.

Дмитрий Кручинкин приехал в Коми из Мордовии. Поэтому интерес ветеранов службы и главного судебного пристава взаимный, им есть что друг другу рассказать. Руководитель Управления поделился своей историей погружения в профессию, гостьи вспомнили «как это было» – печатная машинка на работе и дома, квитанционные книжки, в одиночку на исполнительные действия, подлежащая аресту бытовая техника, которую должник выбрасывает из окна.

Молодые участники встречи – председатель Молодежного совета Управления Юлия Коржова и старший инспектор Специализированного отделения судебных приставов по Республике Коми ГМУ ФССП России Дмитрий Сивков – не только слушали. Сотрудники поколения next обрисовали «как сейчас» – цифровое исполнительное производство, специальная подготовка приставов по ОУПДС и твердое знание «оруженосцами» законодательства.

В альбомах, которые ветераны принесли с собой, много знакомых лиц. Заместитель главного судебного пристава Ирина Тропникова, которая пришла в службу в 2007 году и стояла у истоков становления пресс-службы Управления, искала на фото себя и, наконец, поняла: «Я же за кадром! Это же я снимала!»

Встреча получилась содержательная и теплая. На прощание Дмитрий Кручинкин напомнил о 160-летии службы и заранее пригласил своих старших коллег со всей республики на юбилейные мероприятия.

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