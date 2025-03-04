Должностные лица УФССП России по Коми возбудили больше 600 уголовных дел

Житель Усть-Вымского района был осужден за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Его телефон подлежал конфискации в доход государства, но мужчина передал Redmi неустановленному лицу. Таким образом он стал фигурантом еще одного уголовного дела – по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подлежащего конфискации). Перед оглашением приговора обвиняемый явился к судебному приставу-исполнителю с телефоном, поэтому наказание было минимальным – 20 тыс. рублей штрафа.

В постановлении о возбуждении исполнительного производства директор воркутинского ООО был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение решения суда), однако направил контрагенту письмо с просьбой приостановить перечисление средств по постановлению судебного пристава. В результате директор компании-контрагента, которая не перечислила средства на депозит службы судебных приставов, признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве), а в отношении должника дознаватель ОСП по г. Воркуте начал расследование уголовного дела.

В 2024 году должностные лица УФССП России по Республике Коми возбудили 629 уголовных дел, касающихся не только преступлений против правосудия, как в приведенных примерах, но и по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Львиная доля мер уголовно-правового характера применена к должникам по алиментам. В результате привлечения родителей к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей) в пользу детей взыскано 16,5 млн рублей.