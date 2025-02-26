Юные таланты Коми приглашаются к участию в конкурсе «Хрустальные звездочки» – 2025

Федеральная служба судебных приставов приглашает талантливых воспитанников детских домов, школ-интернатов из всех регионов страны, в том числе из новых субъектов Российской Федерации, детей сотрудников ФССП России, правоохранительных, силовых, государственных структур к участию в ежегодном Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки».

Творческое состязание проводится в двух возрастных группах — от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет — в трех номинациях: «Хореография», «Вокал», «Исполнительское мастерство».

Конкурсные испытания проходят в четыре этапа: региональный, заочный, очный и финал.

Финал конкурса и гала-концерт проводятся на известных концертных площадках г. Москвы. С 2021 года конкурсанты демонстрируют таланты на сцене Детского музыкального театра юного актера.

Первый (региональный) этап конкурса организует УФССП России по Республике Коми.

Заявка на участие, видеозапись выступления на USB-флеш-накопителе или в виде ссылки на облачное хранилище предоставляются в организационный комитет до 10 марта 2025 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110, каб. 204 или на адрес электронной почты: ufsspkomi@yandex.ru.

Телефон для справок: 8 (8212) 28-74-60 (Юлия Михайловна).

По представленным видеоматериалам жюри выберет финалистов первого этапа.

Победители первого (регионального) этапа будут определяться на концерте, который состоится 22 марта в Центре досуга и кино «Октябрь» (г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 53). Начало – в 11:00.

Победители регионального этапа представят Республику Коми на втором отборочном межрегиональном этапе конкурса.

С условиями проведения Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» можно ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/public_social_xz/.

Напомним, в 2024 году в УФССП России по Республике Коми поступило 35 заявок от сотни участников.

Танцевальный коллектив из г. Сыктывкара Bamblebee Grew стал победителем II этапа «Хрустальных звездочек» – 2024 в номинации «Хореография» (вторая возрастная группа).