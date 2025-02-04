Новости читателей

В защиту детства

ОтНовости Читателей

Фев 4, 2025

34-летняя уроженка Лисичанска родила пятерых детей. Четверо живут у бабушки в Ростове, восьмимесячная дочь – под опекой в Микуне.

Ребенка, появившегося на свет в Коми, органы опеки отобрали у нерадивой матери в месячном возрасте. Женщина ограничена в родительских правах и обязана выплачивать алименты.

К сожалению, судебный пристав ОСП по Усть-Вымскому району пока ничего хорошего о должнице сказать не может. Не работает, на учете в Центре занятости не состоит, злоупотребляет алкоголем, привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство. Теперь в биографии гражданки появилась еще одна административная статья – «Неуплата средств на содержание детей».

Рассмотрев составленный приставом протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, судья оштрафовала неплательщицу алиментов на 20 тыс. рублей. Женщине, имеющей детей в возрасте до тех лет, иной вид наказания не может быть назначен.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Управляющая компания выплатила погорельцам из Выльгорта 3,5 млн

Фев 3, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Общественный совет при УФССП России по Коми утвердил план работы в 2025 году

Янв 31, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Приставы Ухты исполнили решение суда о взыскании арендной платы

Янв 31, 2025 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В защиту детства

Фев 4, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Управляющая компания выплатила погорельцам из Выльгорта 3,5 млн

Фев 3, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Интеллектуальный марафон — 2025

Фев 3, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Профориентационный урок

Фев 3, 2025 5 канал Инта 0 Comments