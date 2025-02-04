В защиту детства

34-летняя уроженка Лисичанска родила пятерых детей. Четверо живут у бабушки в Ростове, восьмимесячная дочь – под опекой в Микуне.

Ребенка, появившегося на свет в Коми, органы опеки отобрали у нерадивой матери в месячном возрасте. Женщина ограничена в родительских правах и обязана выплачивать алименты.

К сожалению, судебный пристав ОСП по Усть-Вымскому району пока ничего хорошего о должнице сказать не может. Не работает, на учете в Центре занятости не состоит, злоупотребляет алкоголем, привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство. Теперь в биографии гражданки появилась еще одна административная статья – «Неуплата средств на содержание детей».

Рассмотрев составленный приставом протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, судья оштрафовала неплательщицу алиментов на 20 тыс. рублей. Женщине, имеющей детей в возрасте до тех лет, иной вид наказания не может быть назначен.