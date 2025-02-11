В Сыктывкаре пристав арестовала половину земельного участка должника

В отношении жителя Сыктывкара 1982 года рождения ведется 11 исполнительных производств на сумму, превышающую 2 млн рублей. 1,3 млн – задолженность по алиментам, остальное – долги перед энергетиками и управляющей компанией.

Должник официально не трудоустроен, денег на счетах нет. Но в его собственности есть земельный участок площадью 1 244 кв. метра.

Чтобы обратить взыскание на недвижимость, судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2 вышла в суд. Первая инстанция в удовлетворении исковых требований отказала, так как на спорном участке расположен дом – единственное жилье должника и его семьи.

Пристав подала апелляционную жалобу. В ходе ее рассмотрения была назначена землеустроительная экспертиза, которая установила, что участок площадью 644 кв. метра в обслуживании жилого дома не задействован. Суд сделал вывод о том, что эта земля исполнительским иммунитетом не обладает и на нее можно обратить взыскание.

Сотрудник органов принудительного исполнения наложила арест на земельный участок в границах, установленных в судебном решении, и взяла паузу на 10 дней. Если за это время сыктывкарец не расплатится по долгам, пристав назначит оценщика.