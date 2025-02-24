Новости читателей

В Коми подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения ─ детям»

ОтНовости Читателей

Фев 24, 2025

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения ─ детям» в номинациях «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов» и «Применение к должникам по алиментным обязательствам мер уголовно-правового воздействия».

Конкурсная комиссия, в которую вошли курирующий исполнительное производство заместитель главного судебного пристава М. Б. Орлов, сотрудники профильного отдела аппарата Управления и председатель Общественного совета Е. С. Вирзум, проанализировала итоги служебной деятельности представителей городских и районных отделений и назвала имена победителей.

В номинации «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов» места среди судебных приставов-исполнителей распределились следующим образом:

III место у старшего лейтенанта внутренней службы Бочкаревой Людмилы Андреевны (ОСП по г. Печоре);
II место у старшего лейтенанта внутренней службы Гилевой Людмилы Николаевны (ОСП по г. Сыктывкару № 2);
I место у старшего лейтенанта внутренней службы Якубинской Любови Сергеевны (ОСП по г. Печоре).

В номинации «Применение к должникам по алиментным обязательствам мер уголовно-правового воздействия» заочно состязались дознаватели. Результаты таковы:

на III месте ─ старший лейтенант внутренней службы Самарина Екатерина
Алексеевна (ОСП по Эжвинскому району г. Сыктывкара);
на II месте ─ майор внутренней службы Анисимова Яна Алефтиновна (ОСП по г. Сосногорску);
на I месте ─ старший лейтенант внутренней службы Сажина Валентина Александровна (ОСП по г. Сыктывкару № 2).

Победители регионального этапа представят УФССП России по Республике Коми на окружном этапе, который соберет приставов Северо-Запада.

– Очный этап потребует от наших коллег, в первую очередь, собранности, – считает заместитель главного судебного пристава М. Б. Орлов. – Уверен, что наши сотрудники смогут доказать, что их высокие показатели в практической деятельности стоят на прочном фундаменте обширных теоретических знаний.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

О деятельности УФССП России по Республике Коми по противодействию коррупции в 2024 году

Фев 21, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Пристав из Ухты нашел должника в студии танцев Уфы

Фев 20, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Без происшествий: итоги работы судебных приставов по ОУПДС в 2024 году

Фев 19, 2025 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Коми подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения ─ детям»

Фев 24, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

О деятельности УФССП России по Республике Коми по противодействию коррупции в 2024 году

Фев 21, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Пристав из Ухты нашел должника в студии танцев Уфы

Фев 20, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Без происшествий: итоги работы судебных приставов по ОУПДС в 2024 году

Фев 19, 2025 Новости Читателей 0 Comments