В Коми подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения ─ детям»

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения ─ детям» в номинациях «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов» и «Применение к должникам по алиментным обязательствам мер уголовно-правового воздействия».

Конкурсная комиссия, в которую вошли курирующий исполнительное производство заместитель главного судебного пристава М. Б. Орлов, сотрудники профильного отдела аппарата Управления и председатель Общественного совета Е. С. Вирзум, проанализировала итоги служебной деятельности представителей городских и районных отделений и назвала имена победителей.

В номинации «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов» места среди судебных приставов-исполнителей распределились следующим образом:

III место у старшего лейтенанта внутренней службы Бочкаревой Людмилы Андреевны (ОСП по г. Печоре);

II место у старшего лейтенанта внутренней службы Гилевой Людмилы Николаевны (ОСП по г. Сыктывкару № 2);

I место у старшего лейтенанта внутренней службы Якубинской Любови Сергеевны (ОСП по г. Печоре).

В номинации «Применение к должникам по алиментным обязательствам мер уголовно-правового воздействия» заочно состязались дознаватели. Результаты таковы:

на III месте ─ старший лейтенант внутренней службы Самарина Екатерина

Алексеевна (ОСП по Эжвинскому району г. Сыктывкара);

на II месте ─ майор внутренней службы Анисимова Яна Алефтиновна (ОСП по г. Сосногорску);

на I месте ─ старший лейтенант внутренней службы Сажина Валентина Александровна (ОСП по г. Сыктывкару № 2).

Победители регионального этапа представят УФССП России по Республике Коми на окружном этапе, который соберет приставов Северо-Запада.

– Очный этап потребует от наших коллег, в первую очередь, собранности, – считает заместитель главного судебного пристава М. Б. Орлов. – Уверен, что наши сотрудники смогут доказать, что их высокие показатели в практической деятельности стоят на прочном фундаменте обширных теоретических знаний.