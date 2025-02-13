В 2024 году приставы Коми взыскали 7,4 млрд рублей

В 2024 году на исполнении сотрудников УФССП России по Республике Коми находилось порядка 900 тыс. исполнительных производств. Большую их часть составляло взыскание платежей в бюджеты, задолженности в пользу предприятий ЖКХ и ТЭК, кредитов и займов.

– Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, в минувшем году увеличилась на 304 млн 500 тыс. и составила 7 млрд 400 млн рублей, – сообщил на расширенном заседании коллегии руководитель Управления Дмитрий Кручинкин. – В пользу физических лиц перечислено 2 млрд 400 млн, в бюджеты всех уровней – 673 млн.

В 2024 году особое внимание уделялось организации работы судебных приставов-исполнителей по месту жительства и регистрации должников, а также по местонахождению их имущества. В рамках каждого 161 исполнительного производства, где сумма взыскания превышает 3 тыс. рублей, имущество арестовано. Имущество на 310 млн рублей передано на реализацию.

Штрафная санкция в виде исполнительского сбора за несвоевременную оплату задолженности по исполнительному производству применялась в рамках 218 тыс. исполнительных производств – в федеральный бюджет перечислено более 256 млн руб.