Управляющая компания выплатила погорельцам из Выльгорта 3,5 млн

В результате пожара в деревянном многоквартирном доме одна из квартир выгорела полностью. Так как очаг возгорания находился в подъезде, а его причиной стало «проявление электрического тока при аварийном режиме работы в электропроводке», трое пострадавших собственников подали в суд на управляющую компанию.

В районном суде управляющая компания доказала, что ответственности за пожар не несет. Апелляционная инстанция с этим не согласилась и удовлетворила требования погорельцев полностью. В Отделение судебных приставов по Сыктывдинскому району в разное время были предъявлены три исполнительных листа о взыскании ущерба на сумму 3,5 млн рублей.

Двоим взыскателям, которые обратились в службу судебных приставов сразу после процесса, средства поступали частями со счета управляющей компании – пристав обратила на него взыскание. Поскольку выплаты взыскателям вышли за рамки добровольного срока, компания-должник понесла дополнительные расходы в виде 190 тыс. рублей исполнительского сбора.

Третье исполнительное производство было окончено через четыре дня после возбуждения. Получив постановление пристава на портале Госуслуг, компания немедленно перечислила на депозит службы 785 тыс. рублей. Средства направлены взыскателю.