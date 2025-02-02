5 канал Инта

Школьные службы примирения решают конфликты

От5 канал Инта

Фев 3, 2025 #Инта


Раскрытие талантов и поддержка молодёжи — одно из приоритетных направлений национального проекта «Молодёжь и дети», реализуемого по поручению Президента России.
В рамках регионального проекта «Добрыми дорогами детства» Инту посетили представители ассоциации детских общественных объединений Республики Коми, профессиональные тренеры-медиаторы коми союза промышленников и предпринимателей и школьники из села Визинга. Мобильное подростковое пространство развернулось на нескольких площадках и работало в Приполярье два дня.

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Интеллектуальный марафон — 2025

Фев 3, 2025 5 канал Инта
5 канал Инта

Профориентационный урок

Фев 3, 2025 5 канал Инта
5 канал Инта

Когда откроется зимник на Печору

Фев 3, 2025 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

5 канал Инта

Интеллектуальный марафон — 2025

Фев 3, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Профориентационный урок

Фев 3, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Школьные службы примирения решают конфликты

Фев 3, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Когда откроется зимник на Печору

Фев 3, 2025 5 канал Инта 0 Comments