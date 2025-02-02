Школьные службы примирения решают конфликты





Раскрытие талантов и поддержка молодёжи — одно из приоритетных направлений национального проекта «Молодёжь и дети», реализуемого по поручению Президента России.

В рамках регионального проекта «Добрыми дорогами детства» Инту посетили представители ассоциации детских общественных объединений Республики Коми, профессиональные тренеры-медиаторы коми союза промышленников и предпринимателей и школьники из села Визинга. Мобильное подростковое пространство развернулось на нескольких площадках и работало в Приполярье два дня.