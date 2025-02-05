С начала года приставы Коми получили более 6 тысяч электронных исполдокументов

Электронное взаимодействие судов и службы судебных приставов в Коми становится все более интенсивным. Если за весь 2024 год в структурные подразделения регионального Управления ФССП России поступило 7 476 электронных исполнительных документов, то только за первый месяц 2025-го – 6 295.

И в прошлом году, и в начале нынешнего подавляющее число электронных исполнительных документов направлено мировыми судами – 6 841 и 5 085 соответственно.

Преимущества цифровых технологий очевидны: электронные документы быстрее поступают на принудительное исполнение, снижается риск их подделки и утраты, минимизируются фактические ошибки, связанные с человеческим фактором, исключаются расходы взыскателей на оплату заказной корреспонденции.

Цифровой исполнительный документ имеет те же реквизиты, что и стандартный письменный бланк: серию, номер, дату выдачи; дату вынесения решения суда, номер дела, наименование суда; сумму долга и его суть (неустойка, штраф и т.д.); информацию о взыскателе и должнике; в случае необходимости — особенности исполнения судебного акта.

Документ заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, подлинность которой судебный пристав может проверить.

Чтобы суд направил в ФССП России электронный документ, необходимо подать заявление. В противном случае будет оформлен традиционный бумажный вариант.

Немаловажно, что при поступлении электронного документа судебный пристав возбуждает исполнительное производство без заявления взыскателя.