Рабочий визит представителей республиканской власти.





Инту с рабочим визитом посетили начальник Управления по вопросам местного самоуправления администрации Главы Республики Коми Виктор Шевцов и депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Представители региональной власти побывали в учреждениях культуры, спорта и образования. Главная цель визита — контроль реализации проектов «Народный бюджет» и «Наказы избирателей».

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