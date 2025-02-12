5 канал Инта

Рабочий визит представителей республиканской власти.

От5 канал Инта

Фев 13, 2025 #Инта


Инту с рабочим визитом посетили начальник Управления по вопросам местного самоуправления администрации Главы Республики Коми Виктор Шевцов и депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Представители региональной власти побывали в учреждениях культуры, спорта и образования. Главная цель визита — контроль реализации проектов «Народный бюджет» и «Наказы избирателей».

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 11.02.2025.

Фев 13, 2025 5 канал Инта
5 канал Инта

Дорога к Храму «Страх перед Богом»

Фев 13, 2025 5 канал Инта
5 канал Инта

В Коми отменили режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Фев 13, 2025 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 11.02.2025.

Фев 13, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Дорога к Храму «Страх перед Богом»

Фев 13, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Рабочий визит представителей республиканской власти.

Фев 13, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

В Коми отменили режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Фев 13, 2025 5 канал Инта 0 Comments