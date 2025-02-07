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Приставы Усть-Кулома оказали помощь подсудимому

ОтНовости Читателей

Фев 7, 2025

Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения, и обвиняемый по уголовному делу о неуплате алиментов направился подышать свежим воздухом. До крыльца мужчина не дошел – очередной приступ, последствие черепно-мозговой травмы, свалил его в фойе.

Старший смены на объекте Кирилл Котов и младший судебный пристав по ОУПДС Всеволод Ковалев, которые регулярно проходят соответствующую подготовку, не имели права растеряться: один вызвал скорую помощь, второй до приезда медиков прижимал к кровоточащей ране на лбу перевязочный материал и фиксировал тело пострадавшего в безопасном положении.

Благодаря грамотным действиям приставов ущерб здоровью участника судебного процесса минимизирован.

На следующий день подсудимый пришел выслушать приговор и поблагодарил своих спасителей за оказанную помощь. В ответ сотрудники органов принудительного исполнения пожелали должнику поправить здоровье и наладить регулярную выплату алиментов.

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