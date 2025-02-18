Приставы Коми взыскали с нарушителей правил дорожного движения 35 млн рублей

В 2024 году на исполнении судебных приставов региона находилось порядка 1 900 исполнительных производств о взыскании штрафов за вождение автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. Взысканная с водителей за эту провинность сумма составила почти 10,5 млн рублей. Три иномарки, конфискованные по решению суда за повторную езду под градусом, переданы на нужды минобороны.

Всего же благодаря мерам принудительного исполнения нарушители правил дорожного движения из Коми внесли в государственную казну 35 млн рублей.

Часть этой суммы – результат рейдов приставов и госавтоинспекторов. В минувшем году ведомства провели 26 совместных мероприятий, в ходе которых арестовано 171 транспортное средство и взыскано 16,6 млн рублей по исполнительным производствам различных категорий.