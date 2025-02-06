Приставы Коми передали минобороны пять конфискованных автомобилей

Четверо повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, одна собственница автомобиля перевозила наркотики – пять криминальных историй жителей Сыктывкара, Усинска и Ухты имеют одинаковый финал: уголовная статья, соразмерное наказание и конфискация транспортного средства.

Во исполнение судебных решений в городских отделениях судебных приставов были возбуждены исполнительные производства, которые одновременно окончены фактическим исполнением. После оформления необходимых документов две «Лады», Volkswagen, Lexus и Kia в сопровождении военнослужащих отправились cо специализированных стоянок в сторону СВО.

Представитель войсковой части, который принимал автотранспортные средства из Сыктывкара и Ухты, направил на имя руководителя УФССП России по Республике Коми Дмитрия Кручинкина благодарность приставам.