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Приставы Коми перечислили взыскателям алиментов 1,6 млрд

ОтНовости Читателей

Фев 14, 2025

В 2024 году в отделениях судебных приставов региона на исполнении находилось 18,6 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов.

Окончено и прекращено 10,6 тыс. исполнительных производств, в том числе 7,6 тыс. окончено обращением взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Для контроля за правильностью начисления алиментов судебные приставы-исполнители провели 8 205 проверок бухгалтерий.

– Мы увеличили взысканную сумму алиментов на 672 млн рублей, перечислив взыскателям порядка 1 млрд 600 млн, – отметил главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин.

В интересах детей приставы использовали комплекс мер принудительного исполнения и уголовно-правового характера, в частности: в рамках 725 исполнительных производств арестовано имущество должников; в рамках 1 103 исполнительных производств должники объявлены в розыск; возбуждено1 033 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей); возбуждено 603 уголовных дела по ст. 157 УК РФ.

Для понуждения должников к исполнению решений суда о выплате алиментов приставы выносят постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. На 1 января 2025 года действовало 5 322 таких постановления.

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