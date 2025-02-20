Пристав из Ухты нашел должника в студии танцев Уфы

В Отделении судебных приставов по Ухте ведется 11 исполнительных производств о взыскании с гражданина 1977 года рождения налогов, заемных средств, судебных издержек. Вместе с исполнительским сбором долги превышают 640 тысяч рублей.

Поскольку по месту регистрации в Ухте должника давно никто не видел, пристав объявила в исполнительный розыск и его самого, и ликвидное имущество, а именно автомобиль Hyundai Accent.

Разыскник выполнил задание – должника он нашел в Уфе. Причем мужчина сам подсказал, где можно встретиться, неоднократно упоминая на странице в социальной сети студию танцев.

На одно из занятий по бачате пришел местный сотрудник органов принудительного исполнения и отобрал у должника объяснение. Новый адрес должника и местонахождение транспортного средства установлены.

Исполнительные производства будут переданы из Коми приставам Башкортостана.