Победная лыжня

Музей спортивной славы УФССП России по Республике Коми пополнили новые трофеи.

9 февраля 11 лыжников, представляющих службу судебных приставов, вышли на старты Открытого первенства Республики Коми по лыжным гонкам, организованного Верховным судом Республики Коми в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Соперниками наших спортсменов на трассах лыжного стадиона имени Раисы Сметаниной в с. Выльгорт стали судьи, работники аппаратов судов, сотрудники региональной прокуратуры и следкома.

Программа соревнований была насыщенной – индивидуальные гонки в разных возрастных категориях у мужчин и женщин, эстафеты, командный спринт. Судебные приставы отличились во всех дисциплинах.

Денис Мезенцев, Михаил Осташов и Пелагий Рочев лидировали в своих возрастных группах в гонке на 5 км свободным стилем. Они же плюс Денис Устинов заняли второе место в эстафете 4х2 км.

Второе место в эстафете 4х1 км и у женской команды, которую составили Людмила Глушко, Елена Грегирчик, Наталья Кетова и Ольга Кобрина. Еще одно серебро Елена и Ольга получили за командный спринт. Ну, а в индивидуальной гонке на 3 км у наших лыжниц полный набор: у Ольги Кобриной – золото, у Елены Грегирчик – серебро, у Натальи Кетовой – бронза.

– На первенстве встретились спортсмены разного уровня – от крепких профессионалов до любителей, – поделился наблюдениями сотрудник Отделения специального назначения Михаил Осташов. – В чем секрет нашего успеха? Со смазкой угадали, поэтому лыжи катили хорошо!