Отправка гуманитарной помощи бойцам СВО





На базе интинской автошколы ДОСААФ России продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, которые находятся на передовой и лечатся в военных госпиталях. Неравнодушные горожане приносят огромное количество вещей: постельное белье, средства личной гигиены и лекарственные препараты, из одежды – шапки, перчатки, подшлемники, носки — все, что может пригодиться бойцам. Пока в Инте нет зимней автодороги мешки с гуманитарной помощью отправляются Почтой России.