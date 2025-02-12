5 канал Инта

Отправка гуманитарной помощи бойцам СВО

От5 канал Инта

Фев 13, 2025 #Инта


На базе интинской автошколы ДОСААФ России продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, которые находятся на передовой и лечатся в военных госпиталях. Неравнодушные горожане приносят огромное количество вещей: постельное белье, средства личной гигиены и лекарственные препараты, из одежды – шапки, перчатки, подшлемники, носки — все, что может пригодиться бойцам. Пока в Инте нет зимней автодороги мешки с гуманитарной помощью отправляются Почтой России.

От 5 канал Инта

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