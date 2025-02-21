О деятельности УФССП России по Республике Коми по противодействию коррупции в 2024 году

Мероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений, предотвращение и пресечение коррупционного поведения, осуществляются в УФССП России по Республике Коми на плановой основе.

К профилактическим мерам относятся подбор и расстановка кадров, контроль за доходами и расходами государственных служащих, соблюдением антикоррупционных ограничений и запретов, их деятельностью.

Одной из действенных мер по предупреждению и пресечению должностных и коррупционных правонарушений является взаимодействие службы с правоохранительными органами.

Так, в 2024 году отделением собственной безопасности Управления проведены две процессуальные проверки по материалам, содержащим признаки состава должностного преступления. По результатам рассмотрения материалов Следственными органами СУ СК России по Республике Коми возбуждены два уголовных дела.

Для выявления обстоятельств, препятствующих поступлению на государственную службу и в органы принудительного исполнения, проведена проверка 124 кандидатов. Шестерым отказано в замещении должности в органах принудительного исполнения.

В минувшем году двое госслужащих уведомили Управление о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.

По результатам анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ОСБ Управления инициировало два проверочных мероприятия. Несоответствие доходов понесенным расходам не установлено.

За 12 месяцев 2024 года проведена 121 служебная проверка в отношении 148 должностных лиц, по результатам которых 70 государственным служащим объявлены замечания, 14 – выговор, четверым — строгий выговор, шестерым объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Отделением собственной безопасности рассмотрено 127 обращений граждан о возможных коррупционных правонарушениях. Коррупционной составляющей в действиях должностных лиц не выявлено.