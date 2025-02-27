Любовь Якубинская: «Когда есть результат, душа радуется»

Судебный пристав–исполнитель из Печоры – победитель первого этапа Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения детям» в номинации «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов».

На первом этапе Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения – детям» соревнуются показатели. Сколько исполнительных производств о взыскании алиментов на исполнении пристава, что сделано в отношении тех, кто отказывается исполнять родительский долг. Старший лейтенант внутренней службы Любовь Якубинская в 2024 году в рамках более чем 40 исполнительных производств привлекла должников к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей и инициировала возбуждение уголовных дел.

– Работа с должником, конечно, начинается не с этого. Сначала объясняю, убеждаю, направляю в центр занятости, – рассказывает Любовь Сергеевна. – Год-два повоюешь, и, бывает, выправляется человек.

Недавно один из подопечных, теперь военнослужащий, в счет погашения задолженности по алиментам перечислил больше 300 тыс. рублей: «Спасибо, что направили на путь истинный».

– От таких результатов душа радуется, – не скрывает эмоций сотрудник органов принудительного исполнения.

Любовь Якубинская работает в ОСП по Печоре в общей сложности около 9 лет. Были попытки применить свои юридические знания в коммерческих организациях и в органе муниципальной власти, но служба, видимо, так и не отпустила.

– Любовь Сергеевна – ответственный и грамотный сотрудник. Она с душой относится к каждому делу, нестандартно действует в разных ситуациях, – характеризует подчиненную начальник отделения Ирина Филиппова.

Дочь тоже нацелена на результат, поэтому окончила школу с золотой медалью. Дни, проведенные в мамином кабинете, не прошли даром – Дарья получает специальность в юридическом вузе.