Если должник – банкрот

В двух отделениях судебных приставов Коми в один день окончено 73 исполнительных производства, возбужденных в отношении уроженца Дагестана, зарегистрированного в Удорском районе Коми.

Мужчина был должен около 350 тыс. рублей – это кредиты, жилищно-коммунальные платежи и многочисленные штрафы ГАИ.

Так как нарушения правил дорожного движения фиксировались в Каспийске, стало очевидно, что должник вернулся из северной республики в родную северо-кавказскую. Поэтому, получив задание разыскать должника и его автомобиль Kia Cerato, пристав, осуществляющий розыск, обратился за содействием к коллегам из Дагестана.

Благодаря межведомственному и межрегиональному взаимодействию автомобиль задержан автоинспекторами Каспийска, должник доставлен в местное отделение судебных приставов, где объяснил, что проходит процедуру банкротства.

Действительно, вскоре служба судебных приставов получила соответствующее решение арбитражного суда. Исполнительные производства были окончены в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 47 закона «Об исполнительном производстве», исполнительные документы направлены арбитражному управляющему.

Так как исполнительные производства окончены в связи с банкротством должника, в Банке данных исполнительных производств сведения о них будут общедоступными в течение трех лет.