Дорога к Храму «Страх перед Богом»





Почему суд Христов — Страшный Суд? Как можно любить и бояться Бога одновременно? Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий отвечает на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена «Страху перед Богом».

00:56 В Библии написано, "да убоитесь Господа". Почему Бога нужно бояться?

06:20 Чем страх Божий отличается от обычных страхов?

09:49 Как страх Божий проявляется в повседневной жизни верующего человека?

11:20 Помогает ли страх Божий в отношениях с другими людьми?

14:00 Как можно любить и бояться Бога одновременно?

15:52 Почему суд Христов — Страшный Суд?

21:29 Допускаете ли Вы, что люди ходят в Церковь именно из-за страха перед наказанием?

29:40 Не может ли страх Божий отпугнуть начинающих свой путь в вере?

32:38 Как страх Божий может помочь справиться с многочисленными тревогами и фобиями?

33:46 Есть примеры, когда страх Божий приводил людей к важным духовным переменам.

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видео вопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.