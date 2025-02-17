Новости читателей

Должники в Коми активно пользуются мерами социальной поддержки

ОтНовости Читателей

Фев 17, 2025

Поддержка социально незащищенных категорий граждан и участников СВО, защита их прав в рамках действующего законодательства находятся на постоянном контроле в Управлении ФССП России по Республике Коми.

Так, в 2024 году удовлетворено 4 251 заявление должников о сохранении заработной платы и иных доходов в размере прожиточного минимума. В результате меры социальной поддержки прожиточный минимум сохранен в рамках порядка 16 тыс. исполнительных производств на сумму 1,5 млрд рублей.

На основании заявлений участников специальной военной операции и членов их семей в минувшем году приостановлено около 8,7 тыс. исполнительных производств на сумму 540 млн рублей*.

Напомним, что заявления о сохранении прожиточного минимума и приостановлении исполнительного производства в связи с участием в СВО можно подать как в отделениях судебных приставов, так и дистанционно – в личном кабинете на портале Госуслуг.

«Обращение участника СВО» можно направить судебному приставу через Интернет-приемную на сайте Управления, выбрав соответствующую тему.

* Мера социальной поддержки не распространяется на исполнительные производства о взыскании алиментов, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца и коррупционные штрафы.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Объем денежных переводов: текущая динамика и особенности

Фев 17, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Филиал ПАО «Россети» модернизировал оборудование системообразующего энергообъекта Коми

Фев 14, 2025 Новости Читателей
Новости читателей

Приставы Коми перечислили взыскателям алиментов 1,6 млрд

Фев 14, 2025 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Должники в Коми активно пользуются мерами социальной поддержки

Фев 17, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Объем денежных переводов: текущая динамика и особенности

Фев 17, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Филиал ПАО «Россети» модернизировал оборудование системообразующего энергообъекта Коми

Фев 14, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Приставы Коми перечислили взыскателям алиментов 1,6 млрд

Фев 14, 2025 Новости Читателей 0 Comments