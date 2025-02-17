Должники в Коми активно пользуются мерами социальной поддержки

Поддержка социально незащищенных категорий граждан и участников СВО, защита их прав в рамках действующего законодательства находятся на постоянном контроле в Управлении ФССП России по Республике Коми.

Так, в 2024 году удовлетворено 4 251 заявление должников о сохранении заработной платы и иных доходов в размере прожиточного минимума. В результате меры социальной поддержки прожиточный минимум сохранен в рамках порядка 16 тыс. исполнительных производств на сумму 1,5 млрд рублей.

На основании заявлений участников специальной военной операции и членов их семей в минувшем году приостановлено около 8,7 тыс. исполнительных производств на сумму 540 млн рублей*.

Напомним, что заявления о сохранении прожиточного минимума и приостановлении исполнительного производства в связи с участием в СВО можно подать как в отделениях судебных приставов, так и дистанционно – в личном кабинете на портале Госуслуг.

«Обращение участника СВО» можно направить судебному приставу через Интернет-приемную на сайте Управления, выбрав соответствующую тему.

* Мера социальной поддержки не распространяется на исполнительные производства о взыскании алиментов, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца и коррупционные штрафы.