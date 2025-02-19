Без происшествий: итоги работы судебных приставов по ОУПДС в 2024 году

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Фев 19, 2025

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов охраняют здания Арбитражного и Верховного судов Республики Коми, здание Воркутинского гарнизонного военного суда, 22 здания городских и районных судов, а также 60 судебных участков мировых судей, находящихся в 18 отдельно стоящих зданиях.

В минувшем году они исполнили 1,5 тысячи заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса.

По постановлениям судей на слушания дел доставили 1 917 лиц.

При осуществлении пропускного режима в судах выявили порядка 3 тысяч запрещенных к проносу предметов, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса, в том числе оружие и боеприпасы.

Задержали 92 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, 16 из них находились в розыске за совершение тяжких преступлений. Оказали содействие в розыске 84 должников по исполнительным производствам.

Составили 1 035 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть — 543 — по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов), 468 — по ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Препроводили в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по г. Ухте 120 иностранцев. Столько же доставили в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

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