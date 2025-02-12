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Арест автомобиля заставил сыктывкарку расплатиться по долгам

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Фев 12, 2025

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району Сыктывкара окончено 10 исполнительных производств, возбужденных в отношении гражданки 2003 года рождения. Девушка была должна более 280 тыс. рублей кредитным и жилищно-коммунальным организациям.

Обращение взыскания на счета, запрет на регистрационные действия с квартирой и «Шевроле» результата не давали. А вот угроза навсегда лишиться любимого автомобиля заставила должницу действовать.

После ареста транспортного средства, да еще без права пользования, девушка расплатилась не только со всеми взыскателями, но и внесла в бюджет исполнительский сбор – более 20 тыс. рублей.

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