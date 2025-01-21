Я бы в приставы пошел!

УФССП России по Республике Коми приглашает кандидатов на должности судебных приставов-исполнителей для работы в отделениях Воркуты, Инты, Сыктывкара (в том числе ОСП по Эжвинскому району), Ухты, Усинска.
У службы в органах принудительного исполнения целый ряд преимуществ, а именно:
· специальное звание,
· процессуальная самостоятельность,
· карьерный рост,
· социальные гарантии,
· достойное денежное содержание,
· основной и дополнительный отпуск, дополнительные дни на дорогу к месту отдыха и обратно, материальная помощь к отпуску,
· санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях у Черного моря и в Подмосковье,
· обучение детей по целевому направлению,
· медицинское обслуживание,
· форменное обмундирование,
· пенсия по выслуге лет.
Пополняя ряды судебных приставов-исполнителей, вы обеспечиваете себе достойное настоящее, а своим детям – достойное будущее.
Документы кандидатов принимает отдел государственной службы и кадров УФССП России по Коми: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 110. Телефоны для справок — 8 (8212) 28-74-75, 28-79-78.
Подробную информацию о приеме в органы принудительного исполнения и актуальный список вакансий можно получить на сайте Управления: https://r11.fssp.gov.ru/ppgs_opi/.