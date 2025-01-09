В защиту прав

УФССП России по Республике Коми и КРО Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ вступили в новый год с обновленным региональным отраслевым соглашением.

Документ, рассчитанный на 2025-2027 годы, подписали главный судебный пристав Дмитрий Кручинкин и председатель республиканской организации профсоюза Елена Вирзум.

По мнению сторон, отраслевое соглашение является ярким примером укрепления и развития социального партнерства. Его положения предусматривают льготы и гарантии, направленные на защиту интересов членов профсоюза из числа сотрудников, гражданских служащих, работников Управления.

На сегодня в профсоюзе состоят более 130 человек из аппарата и 16 структурных подразделений. И количество членов первичной организации увеличивается. Сомнения относительно пользы добровольного объединения развеивают, в первую очередь, совместные познавательные, спортивные, развлекательные мероприятия для детей и взрослых, поддержка в трудной жизненной ситуации.