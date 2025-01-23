В Воркуте причинитель вреда возместил потерпевшему утраченный заработок

Мужчины поссорились в гараже, и один нанес другому удар по руке, который привел к перелому. За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести обидчик приговорен к году лишения свободы условно. В порядке гражданского судопроизводства потерпевший взыскал около 116 тыс. рублей заработка, утраченного за полтора месяца нетрудоспособности.

Судебный пристав ОСП по Воркуте установила имущественное положение должника и место его работы, затем обратила взыскание на счета и заработную плату. В обеспечительных целях был вынесен запрет на регистрационные действия с недвижимостью в Орловской области.

Так как требования исполнительного документы исполнены за рамками добровольного срока, с должника дополнительно взыскан в госбюджет исполнительский сбор – больше 8 тыс. рублей.